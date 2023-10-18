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Квартиры в Almansa, Испания
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62 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
140 м²
Просторные и роскошные апартаменты с террасой на южной стороне 40м2 с потрясающим видом на м…
€345,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
€147,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
1
1
50 м²
Сделка! Красивая 1 спальня на первом этаже в Ривьера дель Соль! Идеальная инвестиционная во…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
130 м²
Это развитие является окончательным в домах образа жизни. Занимая наиболее привилегированное…
€329,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
140 м²
It is with great pleasure that we present to you the cornerstone of a unique luxury resident…
€369,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
3
3
174 м²
Просторная и светлая квартира в Elviria Hills. Расположен на первом этаже, на южную сторону …
€569,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
125 м²
Недавно построенный жилой комплекс в Михас Коста. Он сочетает в себе привлекательную средизе…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
85 м²
Эксклюзивный закрытый роскошный жилой комплекс из 70 красивых домов, предлагающий на выбор с…
€592,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
96 м²
Новый жилой комплекс современных апартаментов в Михас Коста, в нескольких минутах ходьбы от …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
97 м²
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
€278,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
100 м²
Роскошный жилой комплекс в привилегированном месте, с захватывающим видом и всего в нескольк…
€315,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Almansa, Испания
4
4
392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
€695,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
157 м²
Качественная роскошная квартира в Jardines del Mediterraneo, на пляже, рядом с отелем 5 * Gr…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
105 м²
Совершенно новый комплекс в Кала-де-Михас всего в 500 метрах от центра города и пляжа. Апарт…
€322,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
81 м²
A new residential development made up of 90 homes with superior fittings and finishes, and c…
€318,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
2
2
70 м²
Эксклюзивная застройка в Фуэнхироле с большими жилыми зонами, просторными террасами, бассейн…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
94 м²
Новое современное развитие с потрясающим видом на море в Михас-Коста! Вид на море, прямой до…
€456,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
92 м²
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
€269,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
205 м²
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с детской площадкой
Almansa, Испания
2
2
Эксклюзивное развитие современных квартир в стиле, великолепный дизайн и лучшие качества, в …
€238,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
3
3
170 м²
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
€549,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
107 м²
Уникальная роскошная жилая деревня в самом сердце Коста-дель-Соль. Предлагая повышенный уров…
€369,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
2
2
107 м²
An exclusive apartment in Benalmádena Costa with wonderful sea views from its spacious terra…
€312,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
86 м²
Лежа в самом сердце Коста-дель-Соль - это место, где природа тонко тает в море. Это уникальн…
€199,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
3
3
196 м²
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
€743,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона. Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
€725,000
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Almansa, Испания
3
3
175 м²
Spacious duplex penthouse. South facing with views to La Quinta golf, the sea and the mounta…
€598,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
104 м²
Новый современный жилой комплекс, расположенный в La Cala de Mijas (Малага), идеальное место…
€386,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
110 м²
A new Mediterranean style complex with a stunning natural frontline golf surrounding, ready …
€206,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
2
2
130 м²
Девять кварталов светлых и просторных квартир расположены на склоне холма над Пуэрто Банус. …
€565,000
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