Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Аликанте, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 221 м² Количество этажей 2
€ 628,881
Потрясающие виды на горы и природный парк в Альбире! Две современные виллы, интегрированные …
Виллав Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
425 м²
€ 1,576,124
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 760 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 760 00…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 310,000
VIP класса Апартаменты в Гран Алакант, 3 спальни, 85 м2 - NR117382 3 спальни, 2 ванные комна…
Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
3 ванных комнат 129 м²
€ 261,560
Этот роскошный чердак расположен в одном из лучших жилых районов Орихуэла-Коста. Жилье и т.д…
Таунхаус 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 202,361
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс предлагает вам 26 тау…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
100 м²
€ 317,215
Эта вилла расположена в Полопе, в тихом районе и со всеми необходимыми услугами. Вилла пост…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 160,735
Пентхаус с видом на море и всего в 50 метрах от прекрасного пляжа. Дом имеет отличное распо…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 472,656
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Вилла 5 спаленв Хавея, Испания
Вилла 5 спален
Хавея, Испания
5 ванных комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 1,432,840
Представляем Вашему вниманию великолепную виллу Этот прекрасный дом был построен в 1995 году…
Таунхаус 3 спальнив Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 132 м²
€ 248,784
Квартирав Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
90 м²
€ 389,553
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 435 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 795 0…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти