ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Студии
Купить квартира-студия с видом на море в Аликанте, Испания
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
175 м²
€ 588,978
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 567,137
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
Вилла 6 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
380 м²
€ 814,201
Просторный и эл…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
269 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
101 м²
Количество этажей 2
€ 339,000
Собственность расположилась в одной из самых живописных и удивительных мест Испании.Благодар…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 298,584
Апартаменты в Рохалесе. Салон, американская кухня, 3 большие спальни, 2 ванные комнаты, одна…
Вилла 3 спальни
els Poblets, Испания
3 ванных комнат
141 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Стиль виллы создан специально для того, чтобы демонстрировать технологии современного времен…
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 197,016
Современные просторные апартаменты, расположенные в районе Алькаидеса, Сан Роке. Полн…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
380 м²
€ 981,607
TECHNICAL RESEARCH: INVESTMENT OPPORTUNITIES BEAUTIFUL HOUSE IN LAS BRISAS GOLF AREA, NUEVA …
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат
257 м²
€ 474,951
Вилла в Сьюдад Кесада. Дом состоит из 5 спален и 4 ванных комнат, террасы, сада и частного …
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 350,222
The complex is located in Denia, north of the Costa Blanca. Denis is one of the most popular…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 120,958
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты