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Купить недвижимость с видом на море в Аликанте, Испания

22 объекта найдено
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на четвертом этаже его фермы в ц…
Квартира 4 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 178 м² 2 Этаж
€ 420,000
Представляем вам этот замечательный дом, расположенный на Пласа-де-Галисия, напротив порта, …
Квартира 1 спальняв Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 79 м²
€ 260,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 1 спальняв Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 270,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 535,500
Продается квартира генералу Марве 3, Аликанте Эта красивая квартира имеет 3 спальни и 2 ванн…
Дом 3 спальнив Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 1,590,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 3 спальнив Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 549 м² Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 575,000
Apartment for sale in General Marvá 3, Alicante This beautiful apartment has 3 bedrooms and …
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 411,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 339,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 103 м² 1 Этаж
€ 329,500
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 10…
Квартира 4 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 122 м² 1 Этаж
€ 401,400
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 12…
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 389,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 114 м² 6 Этаж
€ 237,990
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 6 этаже. Общая пло…
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 429 м² 1 Этаж
€ 1,590,000
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
Квартира 4 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 140 м² 8 Этаж
€ 359,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 8 этаже. Общая пло…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 600,000
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 500,000
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 385,000
Spectacular apartment in the center of Alicante Large living room with kitchenette, high cei…
Дом 5 комнатв Аликанте, Испания
Дом 5 комнат
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
€ 525,000
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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