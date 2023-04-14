Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Особняки

Купить особняк с видом на горы в Аликанте, Испания

Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 198,936
2 комнатные квартиры 300 м. до пляжа Игуэрикас. Квартиры нового строительства на первом этаж…
Квартира 3 спальнив Испания, Испания
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
290 м² 1/1 Этаж
€ 1,144,324
Вилла расположена в лесистом, жилом и холмистом пляжном районе. Роскошная вилла имеет 3 спал…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 245,000
Современные новые апартаменты в Пунта Прима, 3 спальни, 86 м2 - GD119553 3 спальни, 2 ванные…
Студия 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Студия 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 42 м²
€ 85,943
Предлагаем хорошую студию, расположенную в центре города. Рядом находятся все необходимые ви…
Вилла 3 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 636,300
Продается вилла рядом с пляжем в Плайя Фламенка Эта красивая вилла расположена всего…
Дом 4 спальнив Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
254 м²
€ 492,878
Виллы находятся в Гран Алаканте, в урбанизации расположенной в тихом районе рядом со всеми …
Квартира 3 спальнив Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 327,219
Вилла 4 спальнив Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 695,000
Предлагаем виллу класса люкс у подножья горы в районе Монтго!Вилла построена с применением т…
Дом 3 спальнив Entre Naranjos, Испания
Дом 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 383,100
Шикарная отдельная вилла от застройщика в Ориуэла.Двухэтажная вилла площадью 151,6 кв.м. сос…
Вилла 3 спальнив Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат 188 м²
€ 297,636
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Студия 1 спальняв Бенидорм, Испания
Студия 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 32 м² 11 Этаж
€ 90,467
Предлагаем Вашему вниманию студию-пентхаус с потрясающим видом на мореКвартира имеет отлично…
Вилла 4 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 721,422
Продаётся дом в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 120.00 м2, участок 250 м2, состои…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти