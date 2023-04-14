ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Особняки
Купить особняк с видом на горы в Аликанте, Испания
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 198,936
2 комнатные квартиры 300 м. до пляжа Игуэрикас. Квартиры нового строительства на первом этаж…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
290 м²
1/1 Этаж
€ 1,144,324
Вилла расположена в лесистом, жилом и холмистом пляжном районе. Роскошная вилла имеет 3 спал…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 245,000
Современные новые апартаменты в Пунта Прима, 3 спальни, 86 м2 - GD119553 3 спальни, 2 ванные…
Студия 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
42 м²
€ 85,943
Предлагаем хорошую студию, расположенную в центре города. Рядом находятся все необходимые ви…
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 636,300
Продается вилла рядом с пляжем в Плайя Фламенка Эта красивая вилла расположена всего…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
254 м²
€ 492,878
Виллы находятся в Гран Алаканте, в урбанизации расположенной в тихом районе рядом со всеми …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 327,219
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 695,000
Предлагаем виллу класса люкс у подножья горы в районе Монтго!Вилла построена с применением т…
Дом 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
152 м²
Количество этажей 2
€ 383,100
Шикарная отдельная вилла от застройщика в Ориуэла.Двухэтажная вилла площадью 151,6 кв.м. сос…
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат
188 м²
€ 297,636
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Студия 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
32 м²
11 Этаж
€ 90,467
Предлагаем Вашему вниманию студию-пентхаус с потрясающим видом на мореКвартира имеет отлично…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 721,422
Продаётся дом в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 120.00 м2, участок 250 м2, состои…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты