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Купить дом с бассейном в Аликанте, Испания

4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Аликанте, Испания
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
260 м²
€ 365,000
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте)Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Голь…
Дом 3 спальнив Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
549 м²
€ 1,390,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.390.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
Дом 3 спальнив Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
270 м²
€ 1,975,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
Дом 5 комнатв Аликанте, Испания
Дом 5 комнат
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
€ 525,000
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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