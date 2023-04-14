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Купить дом с видом на море в Аликанте, Испания

8 объектов найдено
Дом 3 спальнив Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 1,590,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 3 спальнив Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 549 м² Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 389,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 429 м² 1 Этаж
€ 1,590,000
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 600,000
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 500,000
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
Дом 5 комнатв Аликанте, Испания
Дом 5 комнат
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
€ 525,000
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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