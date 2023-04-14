Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на горы в Аликанте, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 244 м²
€ 839,000
Новое строительство 30 независимых вилл авангардного дизайна в Сьерра-Кортина, роскошной урб…
Дом 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 1,747,240
Стильный дом в урбанизации Cala Sant Francesc города Blanes. Расстояние до центр…
Вилла 3 спальнив Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 561,314
НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛОС АЛКАСАРЕС !!~ ~ 10 тщательно спроектированных …
Вилла 4 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
€ 1,995,000
Spectacular modern contemporary style Villa in Benalmádena at just 900 meters from the beach…
Вилла 3 спальнив Рохалес, Испания
Вилла 3 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 295,753
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 900 м² Количество этажей 3
€ 2,935,440
Предлагаем великолепную современную виллу с оригинальной архитектурой, расположенную на высо…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 224 м²
€ 1,750,000
Продается вилла в Гуадальмина Гольф, Марбелья, Коста дель Соль. Современный строительный дом…
Квартира 3 спальнив Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 179,950
Элитные новые апартаменты в Ориуэла, Коста Бланка - AGI115694 3 спальни, 2 ванные комнаты. К…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 399,000
Отдельностоящий дом в Деэса де Кампоамор с участком 800 кв.м. Жилая площадь дома 230 кв.м,…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 501 м²
€ 1,613,684
Бунгало 2 спальнив Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 225,000
Ground floor bungalows with large garden, terrace and Top floor bungalows with large solariu…
Вилла 4 спальнив Валенсия, Испания
Вилла 4 спальни
Валенсия, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 449,950
Вилла в Punta Prima, Испания - AGI119425 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: площадь…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти