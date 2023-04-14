ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на горы в Аликанте, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
244 м²
€ 839,000
Новое строительство 30 независимых вилл авангардного дизайна в Сьерра-Кортина, роскошной урб…
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,747,240
Стильный дом в урбанизации Cala Sant Francesc города Blanes. Расстояние до центр…
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
161 м²
€ 561,314
НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛОС АЛКАСАРЕС !!~ ~ 10 тщательно спроектированных …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
€ 1,995,000
Spectacular modern contemporary style Villa in Benalmádena at just 900 meters from the beach…
Вилла 3 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 295,753
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
900 м²
Количество этажей 3
€ 2,935,440
Предлагаем великолепную современную виллу с оригинальной архитектурой, расположенную на высо…
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
224 м²
€ 1,750,000
Продается вилла в Гуадальмина Гольф, Марбелья, Коста дель Соль. Современный строительный дом…
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 179,950
Элитные новые апартаменты в Ориуэла, Коста Бланка - AGI115694 3 спальни, 2 ванные комнаты. К…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 399,000
Отдельностоящий дом в Деэса де Кампоамор с участком 800 кв.м. Жилая площадь дома 230 кв.м,…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
501 м²
€ 1,613,684
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 225,000
Ground floor bungalows with large garden, terrace and Top floor bungalows with large solariu…
Вилла 4 спальни
Валенсия, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 449,950
Вилла в Punta Prima, Испания - AGI119425 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: площадь…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты