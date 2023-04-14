Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Шале

Купить шале с видом на горы в Аликанте, Испания

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 7 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
8 Количество комнат 4 ванных комнат 3 Этаж
€ 1,677,118
Practical house in the city center with breathtaking sea views. The house with a living spac…
Квартира 1 спальняв Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 114,751
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 149,352
Таунхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 234,000
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, 85 м2 - DS119729 3 спальни, 3 ванные ком…
Домв Helechosa de los Montes, Испания
Дом
Helechosa de los Montes, Испания
450 м²
€ 1,500,000
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
241 м²
€ 433,614
Роскошный образ жизни в одном из самых привлекательных мест на побережье Коста-Бланка.18 от…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат 535 м² Количество этажей 2
€ 4,577,296
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Ка…
Квартира 3 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 2/3 Этаж
€ 304,490
В продаже новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в городе Ориуэл…
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 126,653
Квартира на нижнем этаже с частным садом в Пилар-де-ла-Орадада. Имеет 2 спальни и 2 ванные …
Квартира 2 спальнив Испания, Испания
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
76 м²
€ 318,049
Апартаменты расположены в жилом комплексе в Вильямартине. Комплекс окружен полями для гольф…
Квартира 4 спальнив Palafrugell, Испания
Квартира 4 спальни
Palafrugell, Испания
5 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 234,797
Beautiful atiko apartment with fresh repair on the second sea line of the city of Palamos. T…
Вилла 3 спальнив la Nucia, Испания
Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
5 ванных комнат 412 м² Количество этажей 4
€ 1,492,702
Предлагаем уникальный проект современной виллы на северном побережье Коста Бланка.Проект вил…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти