Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бунгало

Купить бунгало с видом на море в Аликанте, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Entre Naranjos, Испания
Квартира 2 спальни
Entre Naranjos, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 198,913
Apartments in Vistabella Golf, Orihuela, Costa Blanca Ground floor homes with a garden or to…
Квартира 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 39 м²
€ 238,815
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
12 Количество комнат 4 ванных комнат 223 м² 3/9 Этаж
€ 1,013,775
Эксклюзивная роскошная квартира с 223 м ² построена и 4 спальни с видом на Эспланаду Испании…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 531 м² 5 Этаж
€ 1,850,000
Вилла произведение искуства. Лучшее место в самом шикарном поселке на Коста-Бланке, Сиерра К…
Вилла 2 спальнив Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни
Мурсия, Испания
2 ванных комнат 200 м²
€ 290,008
Провинция Мурсия прекрасна и разнообразна. Регион славится своими пляжами, горными массивами…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 145 м² 1 Этаж
€ 407,976
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь 145…
Бунгало 3 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 392,618
Дуплекс 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Дуплекс 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 380,000
Роскошные апартаменты в Лос-Дольсес, к клубам для гольфа 3000 м - MN6815 3 спальни, 2 ванные…
Вилла 3 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 178,117
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
Дом 5 комнатв Orihuela, Испания
Дом 5 комнат
Orihuela, Испания
5 Количество комнат 140 м²
€ 254,604
Испания Коста Дорада г.Калафель Дом с панорамным видом на море …
Вилла 3 спальнив Финестрат, Испания
Вилла 3 спальни
Финестрат, Испания
3 ванных комнат 288 м² Количество этажей 2
€ 902,858
Данная вилла построена в 2016 году по этому проекту и показана для примера. Включает простор…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 3/4 Этаж
€ 306,430
Современные апартаменты в здании La Roqueta. В здании 4 этажа, на которых расположились 12 к…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти