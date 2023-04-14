Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бунгало

Купить бунгало с видом на горы в Аликанте, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 206,103
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 85 м² 13 Этаж
€ 280,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 359,000
Residential Villas Las Lagunas находится в одном из самых красивых районов Испании между Сью…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 116,898
Это дом, расположенный в одной из лучших урбанизаций Ла Мата (Ломас Бланкас). В окружении зе…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Современный комплекс вилл в одном из самых красивых мест на севере Коста Бланка - Балкон де …
Квартира 1 спальняв Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 1 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 21 м²
€ 151,260
Апартамент / Квартира в El Campello. Предлагаем вам апартаменты с 1,2,3 и 4 спальнями. В нас…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 304 м²
€ 589,000
Просторные апартаменты в Торревьехе, Коста Бланка, Аликанте. Это здание, в котором есть 137 …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 423,757
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ ЖИЗНЬ У МОРЯ Новое жилое здани…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 115 м² 12/28 Этаж
€ 364,000
Респектабельный современный комплекс на побережье Коста Бланка! Колоссальный проект площадью…
Дом 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² Количество этажей 1
€ 217,500
Представляем новый смежный дом в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.Сан-Педро-дель-Пинатар- это у…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м²
€ 592,894
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат 249 м² Количество этажей 2
€ 625,000
Предлагаем для вас великолепную виллу с видом на море! Состоит из двух этажей. На первом вы …

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти