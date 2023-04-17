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Купить вилла в Alhama de Murcia, Испания

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 385,000
Вилла 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 230,000
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 270,000
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 315,000
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 205,000
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
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