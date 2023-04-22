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Виллы в Алькобендас, Испания

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Вилла 6 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
6 ванных комнат 1 000 м²
€ 5,500,000
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…

Параметры недвижимости в Алькобендас, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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