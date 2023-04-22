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Квартиры с бассейном в Алькобендас, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
65 м²
€ 235,000
Совершенно новый комплекс всего в нескольких шагах от от станции метро La Moraleja. Простор…
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
139 м²
€ 660,000
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругл…

Параметры недвижимости в Алькобендас, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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