Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мадрид
  4. Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares

Жильё в Алькобендас, Испания

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 ванных комнат 139 м²
€ 660,000
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругло…
Квартира 1 спальня в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
65 м²
€ 235,000
Совершенно новый комплекс всего в нескольких шагах от от станции метро La Moraleja. Простор…
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
139 м²
€ 660,000
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругл…
Вилла 6 спален в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Вилла 6 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
6 ванных комнат 1 000 м²
€ 5,500,000
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…

Параметры недвижимости в Алькобендас, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти