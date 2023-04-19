Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Страна Басков

Купить недвижимость в Алава, Испания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Теулада, Испания
Вилла 3 спальни
Теулада, Испания
2 ванных комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 232,305
Проект современной виллы модели ироко для строительства на севере Коста Бланки!Вилла с необы…
Вилла 4 спальнив Orihuela, Испания
Вилла 4 спальни
Orihuela, Испания
5 ванных комнат 480 м²
€ 3,350,000
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, Испания - GEO119227 4 спальни, 5 ванных комнат. Площ…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 75,613
Пентхаус расположен в закрытом жилом комплексе, находится в хорошем состоянии. Имеется кухня…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 465 м²
€ 683,251
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
Таунхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 414,168
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 3 Этаж
€ 54,165
Предлагаем меблированные апартаменты, находятся в хорошем состоянии В собственности есть: ку…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 589 м² Количество этажей 2
€ 2,650,000
Роскошная вилла рядом с полем для гольфа! Прекрасный вид на море и впечатляющую Сьерра-Берни…
Вилла 3 спальнив Бенитачель, Испания
Вилла 3 спальни
Бенитачель, Испания
2 ванных комнат 156 м²
€ 479,550
Вилла с морским видом Вилла с 3 спальнями, 2 ванными, прекрасным морским видом и садом
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 178 м² Количество этажей 1
€ 339,000
Вилла в средиземноморском стиле! Отличное расположение – недалеко от всех услуг и знам…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 630,000
Шикарный загородный особняк, расположенный вблизи Средиземного моря, в престижной охраняемой…
Вилла 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 159 м²
€ 469,000
Новая застройка, элитный комплекс, расположенный в регионе Ориуэла Коста провинции Аликанте.…
Виллав Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
290 м²
€ 2,253,107
Новое развитие: цены от € & nbsp; 2 485 000 до € & nbsp; 2 485 000. [ Семена: 4 - 4 …

Параметры недвижимости в Алава, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти