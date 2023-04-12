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Купить таунхаус с видом на море в Аликанте, Испания

Торревьеха
95
Pilar de la Horadada
53
Almoradi
42
Orihuela
38
Марина-Альта
36
l Alfas del Pi
32
Бах-Виналопо
22
Santa Pola
21
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83 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 83 м²
€ 205,000
Представляем двухуровневый таунхаус площадью 83 кв м с просторной террасой.На верхнем уровн…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 3 спальнив els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем светлый практически новый таунхаус в красивом жилом комплексе в спальном районе…
Таунхаус 3 спальнив Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 189,000
Предлагаем таунхаус площадью 91 кв.м. в тихом жилом комплексе.Дом состоит из двух этажей, на…
Таунхаус 4 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 3
€ 175,000
Предлагаем таунхаус общей площадью 110 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 254,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 269,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 289,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 242,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада. Город П…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 190,890
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 244,900
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м² Количество этажей 3
€ 195,000
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
Таунхаус 3 спальнив Los Balcones, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 89 м² Количество этажей 2
€ 275,000
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Торревьеха. Данный жилой ком…
Таунхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 299,900
Представляем таунхаус на первой линии моря с потрясающим видом на море в в городе Торревьеха…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² Количество этажей 2
€ 399,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 3/3 Этаж
€ 359,900
Новый таунхаус в городе Torre de la Horadada.Таунхаус расположен в большом комплексе закрыто…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2
€ 344,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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