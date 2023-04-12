ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Таунхаусы
Купить таунхаус возле озера в Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
280
Торревьеха
95
Марина-Баха
79
Pilar de la Horadada
53
Almoradi
42
Orihuela
38
Марина-Альта
36
l Alfas del Pi
32
Бах-Виналопо
22
Алаканти
20
Rojales
17
Гуардамар
17
Кальпе
12
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Дения
11
Xabia Javea
9
Бенидорм
9
Сан-Мигель-де-Салинас
7
Аликанте
6
Altea
5
Показать больше
Показать меньше
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Casares, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
3/3 Этаж
€ 343,861
Maravilloso apartamento nuevo en urbanización Doña Julia, Casares costa
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
93 м²
€ 315,000
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 136,103
Вилла 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 236,000
В городе Сан-Мигель-де-Салинас проживают около 8 тысяч человек, 63 % которых - иностранцы. И…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
94 м²
€ 310,668
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
5 ванных комнат
376 м²
€ 1,089,011
Отдельный дом в Rojales. Шикарная вилла в современном стиле. С великолепным видом на море и …
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат
160 м²
€ 289,426
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат
4 ванных комнат
304 м²
Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Квартира 3 спальни
Campo de Cartagena, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 106,192
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Отличное предложение!!! Недвижимость на второй линии Средиземного моря.Прямой вид на море и …
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 387,271
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В ЛО ПАГАНЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 10 квартир на пе…
Вилла 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2 ванных комнат
€ 3,331,934
Продается эксклюзивная вилла на первой линии в районе Гольф-дель-Сур, муниципалитет Сан-Миге…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты