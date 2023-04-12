Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус возле озера в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
280
Торревьеха
95
Марина-Баха
79
Pilar de la Horadada
53
Almoradi
42
Orihuela
38
Марина-Альта
36
l Alfas del Pi
32
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Casares, Испания
Квартира 2 спальни
Casares, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 3/3 Этаж
€ 343,861
Maravilloso apartamento nuevo en urbanización Doña Julia, Casares costa
Пентхаус 2 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 93 м²
€ 315,000
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 136,103
Вилла 3 спальнив Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 236,000
В городе Сан-Мигель-де-Салинас проживают около 8 тысяч человек, 63 % которых - иностранцы. И…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
94 м²
€ 310,668
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
5 ванных комнат 376 м²
€ 1,089,011
Отдельный дом в Rojales. Шикарная вилла в современном стиле. С великолепным видом на море и …
Вилла 4 спальнив Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат 160 м²
€ 289,426
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Дом 7 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат 4 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Квартира 3 спальнив Campo de Cartagena, Испания
Квартира 3 спальни
Campo de Cartagena, Испания
2 ванных комнат 114 м²
€ 106,192
Вилла 4 спальнив Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Отличное предложение!!! Недвижимость на второй линии Средиземного моря.Прямой вид на море и …
Квартира 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 387,271
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В ЛО ПАГАНЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 10 квартир на пе…
Вилла 2 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Вилла 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2 ванных комнат
€ 3,331,934
Продается эксклюзивная вилла на первой линии в районе Гольф-дель-Сур, муниципалитет Сан-Миге…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти