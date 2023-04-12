Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
Показать больше
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 71 м²
€ 130,000
Квартира на продажу в районе Кампоамор, АликантеУютная квартира расположена на ПЕРВОМ этаже …
Вилла 3 спальнив Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 297,669
Предлагаем проект виллы в современном стиле для тех, кто желает окружить себя роскошью и соз…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 393,002
Квартиры в комплексе на стадии строительства в районе Сан Марти города Барселона. Отл…
Студия 1 ваннаяв Ojen, Испания
Студия 1 ванная
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 79,000
Renovated studio located on the first floor in the Pueblo Andaluz urbanization. Located on t…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
1 ванных комнат 61 м²
€ 198,765
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В ЛО ПАГАНЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 10 квартир на пе…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 286,000
Таунхаус с красивым внутренним садом с общим бассейном и теннисными кортами. Дом…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 339,046
Апартаменты в Рохалесе. Салон, американская кухня, 3 большие спальни, 2 ванные комнаты, одна…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 465,000
Вилла на одном этаже в Полопе, Коста Бланка, Аликанте. 3 спальни с двуспальными кроватями, 2…
Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 173,000
Элитные новые апартаменты рядом с морем в La Zenia - US114850 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 1,185,277
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
Таунхаус 3 спальнив Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м²
€ 180,423

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

у моря
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти