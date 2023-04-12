ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
Дения
1
Марина-Альта
1
Марина-Баха
1
Показать больше
Показать меньше
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
71 м²
€ 130,000
Квартира на продажу в районе Кампоамор, АликантеУютная квартира расположена на ПЕРВОМ этаже …
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 297,669
Предлагаем проект виллы в современном стиле для тех, кто желает окружить себя роскошью и соз…
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 393,002
Квартиры в комплексе на стадии строительства в районе Сан Марти города Барселона. Отл…
Студия 1 ванная
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 79,000
Renovated studio located on the first floor in the Pueblo Andaluz urbanization. Located on t…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
1 ванных комнат
61 м²
€ 198,765
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В ЛО ПАГАНЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 10 квартир на пе…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 286,000
Таунхаус с красивым внутренним садом с общим бассейном и теннисными кортами. Дом…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 339,046
Апартаменты в Рохалесе. Салон, американская кухня, 3 большие спальни, 2 ванные комнаты, одна…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 465,000
Вилла на одном этаже в Полопе, Коста Бланка, Аликанте. 3 спальни с двуспальными кроватями, 2…
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 173,000
Элитные новые апартаменты рядом с морем в La Zenia - US114850 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 1,185,277
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
149 м²
€ 180,423
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты