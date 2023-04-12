ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Студии
Купить квартира-студия возле озера в Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
Дения
1
Марина-Альта
1
Марина-Баха
1
Показать больше
Показать меньше
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 10 спален
Дения, Испания
10 ванных комнат
1 367 м²
€ 3,500,000
Видом на море!·Престижная урбанизация с круглосуточной частной охраной. Впечатляющая …
Квартира
Барселона, Испания
80 м²
4 Этаж
€ 314,947
Испания г.Барселона Квартира рядом с Саграда Фамилия  …
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат
127 м²
€ 384,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
7 ванных комнат
430 м²
Количество этажей 2
€ 1,588,192
Великолепный вид, превосходное расположение, неподвластная времени красота, которую вы сможе…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
549 м²
Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
78 м²
1 Этаж
€ 211,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс апартаментов в соврем…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 599,000
Элегантная недвижимость с невероятно солнечной террасой в современном и стильном комплексе, …
Вилла 1 спальня
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 227,000
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
233 м²
€ 1,050,000
Новый жилой комплекс в Бенидорме. Всего 196 квартир с 2, 3 и 4 спальнями и просторными терра…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 1,720,000
Вилла Indigo расположена на участке, расположенном в Residencial Resort Cumbre del Sol, в эк…
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 395,590
Апартаменты в Ориуэла Коста, Коста Бланка 24 дома с прекрасными местами общего пользования, …
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Бунгало в одном из самых красивых и спокойных уголков Испании в окружении полей для гольфа.Н…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с бассейном
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты