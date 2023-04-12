Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Комнаты

Купить комнату с бассейном в Аликанте, Испания

Бенидорм
1
Марина-Баха
1
Комната В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 108 м² 1 Этаж
€ 508,000
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 75,283
Дом 3 спальнив Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 505,000
Townhouse in Lomas de Marbella Club, in the area of ​​Nagueles de Alto, has 3 bedrooms and 3…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 551 м²
€ 2,509,440
Дом 5 комнатв Orihuela, Испания
Дом 5 комнат
Orihuela, Испания
5 Количество комнат 170 м²
€ 275,919
Испания Коста Дорада г.Сегур-де-Калафель Дом с видом на море и горы …
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 387 м² Количество этажей 2
€ 690,000
Настоящая мечта для людей, которые ценят высокий уровень строительства и тепло домашнего оча…
Квартира 3 комнатыв Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3 Количество комнат 70 м²
€ 226,907
Испания Коста Дорада г.Кунит Квартира с бассейном на первой линии …
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 344 м²
€ 1,706,419
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 412,000
Роскошная вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте. Он имеет спальни 3 и ванные комнаты 2, 100м2…
Квартира 1 спальняв Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 1 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 53 м² 3/4 Этаж
€ 164,450
Вашему вниманию представлен современный жилой комплекс всего в 400 метрах от песчаного пляжа…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² Количество этажей 1
€ 655,000
Представляем потрясающую просторную виллу с большим участком в Alfaz del Pi.Вилла в один эта…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 309 м²
€ 560,000
Уникальные и экономные виллы жилого комплекса предназначены для того, чтобы в полной мере на…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти