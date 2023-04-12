Купить комнату с бассейном в Аликанте, Испания

Квартира 3 спальни Бенидорм, Испания 2 ванных комнат 108 м² 1 Этаж

€ 508,000

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…