Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
278
Торревьеха
166
Марина-Баха
126
Orihuela
60
Марина-Альта
47
la Vila Joiosa Villajoyosa
45
Кальпе
37
Бенидорм
35
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Пентхаус 2 спальнив Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти