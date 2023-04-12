Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Пентхаусы

Купить пентхаус возле озера в Аликанте, Испания

Orihuela
60
Марина-Альта
47
la Vila Joiosa Villajoyosa
45
Кальпе
37
Бенидорм
35
Гуардамар
24
Алаканти
21
Altea
15
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Испания, Испания
Квартира 3 комнаты
Испания, Испания
3 Количество комнат
€ 520,000
Предлагаются на продажу апартаменты класса люкс в Испании, Балеарские острова, с потряс…
Вилла 5 спаленв Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 236 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Вилла с привилегированным расположением у горы Монтго. Совсем рядом находится исторический ц…
Вилла 4 спальнив Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 226,662
Мы рады предложить Вам шикарную виллу в одном из лучших районов города ДенияДом в отличном с…
Вилла 3 спальнив Альтеа, Испания
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 595,338
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!Этот проект в…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 491,565
Безупречная вилла расположилась в тихом красивом городе с известным на всю страну La Marques…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 52 м²
€ 125,000
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 129 м² 25/36 Этаж
€ 433,650
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 309 м² Количество этажей 2
€ 579,000
Предлагаем вам замечательную виллу в новом современном жилом комплексе, состоящем из 10-ти д…
Дом 3 спальнив Costa Brava, Испания
Дом 3 спальни
Costa Brava, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 2 Этаж
€ 632,379
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 197 м²
€ 198,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Дом 5 спаленв Коста-Брава, Испания
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 664,549
Дом в элитном районе Монтжуик города Жирона. Расположен в 20 минутах ходьбы от истори…
Квартирав Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
143 м²
€ 1,493,597
Особняк, расположенный перед парком Ретиро, полностью реконструируется, уважая и заботясь о…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти