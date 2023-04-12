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Купить недвижимость с видом на горы в Аликанте, Испания

Торревьеха
1667
Марина-Альта
1630
Orihuela
1095
Бенидорм
607
Кальпе
595
l Alfas del Pi
583
Алаканти
572
Pilar de la Horadada
424
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55 объектов найдено
Шале 6 спаленв el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Таунхаус 3 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Шале 3 спальнив el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Дом 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
3 ванных комнат 191 м²
€ 325,000
Фантастическая вилла на продажу в районе Лос Жирасолес, просторная гостиная с камином, пять …
Дом 4 спальнив Xixona Jijona, Испания
Дом 4 спальни
Xixona Jijona, Испания
2 ванных комнат 250 м²
€ 345,000
Продается вилла в Хихоне, Торреманзанас-роуд. Столовая, открытая кухня, кладовая, четыре спа…
Дом 4 спальнив Аликанте, Испания
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 535,000
Великолепная вилла на продажу в Rebolledo, гостиная-столовая с камином, оборудованная кухня …
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Шале 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Квартира 3 спальнив Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 121,957
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
Таунхаус 2 спальнив Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
Таунхаус 2 спальнив Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 245,000
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
Квартира 2 спальнив Formentera del Segura, Испания
Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 269,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 2/4 Этаж
€ 382,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 1/4 Этаж
€ 400,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 119,000
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
Бунгало 3 спальнив Altea, Испания
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 92,500
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 68 м²
€ 120,000
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 299,000
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 170,000
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 289,000
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
Бунгало 2 спальнив Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 214,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Бунгало 2 спальнив Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 220,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
Пентхаус 2 спальнив Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Бунгало 3 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 396,000
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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