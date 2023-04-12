Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Особняки

Купить особняк с бассейном в Аликанте, Испания

Алаканти
2
Аликанте
2
Вега-Баха-дель-Сегура
2
Гуардамар
1
Торревьеха
1
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 154 м²
€ 428,165
Современный брутальный стиль Хай-Тек и лаконичность с акцентом на качественные материалы ста…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Пентхаус 4 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни
Estepona, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 426 м²
€ 1,398,312
PENTHAUS FOR SALE IN LOS GRANADOS DEL MAR, ESTEPON Penthouse for sale in Los Granados del M…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 200 м²
€ 650,000
Продается вилла на просторном участке в близи от пляжа Кабо Роиг …
Квартира 2 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 353,975
Новый закрытый охраняемый комплекс, состоящий из 40 высококачественных апартаментов и …
Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 210,840
Комплекс в современном стиле с 2,3 спальнями, 2 ванными комнатами, огромными террасами и вел…
Квартира 1 спальняв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
50 м²
€ 378,378
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
166 м²
€ 756,756
Новые виллы в Лас Колинас де Кампоамор, райском и привилегированном районе для жизни в окру…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 3/5 Этаж
€ 211,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 150,000
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти