Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Особняки

Купить особняк с видом на горы в Аликанте, Испания

Алаканти
2
Аликанте
2
Вега-Баха-дель-Сегура
2
Гуардамар
1
Торревьеха
1
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 217,830
Новый жилой комплекс расположился в идеальном и тихом местечке под названием La Cala d…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 85,615
Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …
Квартира 2 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 448,791
Пентхаус - дуплекс, расположенный на берегу моря, на Новой Золотой Миле, между Сан-Пе…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м² 5 Этаж
€ 112,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Квартира 2 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 209,492
Апартаменты , Вильямартин, Ориуэла-Коста
Квартира 3 спальнив La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 279,110
РАЗМЕЩЕНИЕ С ПАССИНОМ, САУНОЙ И ТРЕНАЖЕРНЫМ ЗАЛОМ Комплекс с 2,3 спальнями, 2 ванными комнат…
Вилла 3 спальнив Palomares, Испания
Вилла 3 спальни
Palomares, Испания
3 ванных комнат 125 м²
€ 345,000
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 111 м²
€ 215,944
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый элитный комплекс из 10 таунхаусов в Пилар де …
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 129 м² 24/36 Этаж
€ 426,800
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Квартира 1 спальняв Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 106,000
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 73,000
Предлагаем к продаже квартиру в районе Каролинас альтас, Аликанте. Квартира имеет 3 спальни…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 762,870

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти