Купить особняк с видом на горы в Аликанте, Испания

Квартира 2 спальни Торревьеха, Испания 3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²

€ 85,615

Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …