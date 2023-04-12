ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Особняки
Купить особняк с видом на горы в Аликанте, Испания
Алаканти
2
Аликанте
2
Вега-Баха-дель-Сегура
2
Гуардамар
1
Торревьеха
1
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 217,830
Новый жилой комплекс расположился в идеальном и тихом местечке под названием La Cala d…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 85,615
Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
215 м²
€ 448,791
Пентхаус - дуплекс, расположенный на берегу моря, на Новой Золотой Миле, между Сан-Пе…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
80 м²
5 Этаж
€ 112,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 209,492
Апартаменты , Вильямартин, Ориуэла-Коста
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 279,110
РАЗМЕЩЕНИЕ С ПАССИНОМ, САУНОЙ И ТРЕНАЖЕРНЫМ ЗАЛОМ Комплекс с 2,3 спальнями, 2 ванными комнат…
Вилла 3 спальни
Palomares, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 345,000
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
111 м²
€ 215,944
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый элитный комплекс из 10 таунхаусов в Пилар де …
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
129 м²
24/36 Этаж
€ 426,800
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 106,000
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 73,000
Предлагаем к продаже квартиру в районе Каролинас альтас, Аликанте. Квартира имеет 3 спальни…
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 762,870
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты