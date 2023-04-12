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Realting.com
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Аликанте
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Купить дом с бассейном в Аликанте, Испания
l Alfas del Pi
501
Кальпе
395
Altea
309
Rojales
295
Xabia Javea
245
Pilar de la Horadada
231
Teulada
202
Сан-Мигель-де-Салинас
198
Бениса
179
Almoradi
178
Дения
160
Бах-Виналопо
127
la Vila Joiosa Villajoyosa
99
Аликанте
92
Santa Pola
76
el Campello
66
Гуардамар
55
Эльче
50
Sant Joan d Alacant
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217 объектов найдено
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Дом 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
289 м²
€ 458,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
81 м²
€ 390,000
Бунгало расположено в жилом комплексе в Торре де ла Орадада. Все необходимые услуги, такие…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
304 м²
€ 589,000
Элитный жилой комплекс расположенный в Финестрате, рядом с Бенидормом. Комплекс расположен …
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
371 м²
€ 1,245,000
Жилой комплекс расположен в "Балкон де Финестрат" в окружении гор и с видом на побережье Бе…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
200 м²
€ 750,000
Виллы расположены в Финестрате, в непосредственной близости от Бенидорма и в одной из самых…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
215 м²
€ 765,000
Виллы расположены в жилом комплексе в Финестрате, состоящем из 6 эксклюзивных вилл со всеми…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
450 м²
€ 1,800,000
Эксклюзивный проект из 10 вилл, расположенный на первой линии Плайя де Сан Хуан с невероятн…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
343 м²
€ 499,000
Жилой комплекс расположен в Финестрате, рядом с Бенидормом и состоит из 39 вилл с тремя раз…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
140 м²
€ 720,000
Эта вилла расположена в жилом районе Сьерра-Кортина, недалеко от Бенидорма и со всеми услуг…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
145 м²
€ 900,000
Виллы расположены в элитной урбанизации Сьерра-Кортина, Коста Бланка, Финестрат-Бенидорм. У…
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
143 м²
€ 620,000
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ! 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торревьеха…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
153 м²
€ 459,000
Эта вилла расположена Ла Марина. Все необходимые услуги находятся в нескольких минутах ходь…
Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
239 м²
€ 379,900
Виллы расположены в жилом комплексе расположенном на въезде в уютный город Бенихофар, все н…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
224 м²
€ 359,000
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Сьюдад-Кесада. Все необходимые услуги …
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
245 м²
€ 499,000
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Сьюдад-Кесада. Все необходимые услуги …
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
263 м²
€ 459,000
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Ла Марина. Все необходимые услуги нахо…
Дом 4 спальни
Торревьеха, Испания
154 м²
€ 475,000
Виллы расположены в Торревьехе, в жилом комплексе в 300 метрах от пляжа. Все самые необходи…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
270 м²
€ 386,000
Вы хотите иметь дом на берегу моря с сосновым лесом поблизости, чтобы гулять, заниматься сп…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
436 м²
€ 629,000
Виллы расположены в Ла Марина, в урбанизации расположенной в 400 метрах от пляжа и недалеко…
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
740 м²
€ 1,875,000
Вилла расположена в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
560 м²
€ 2,275,000
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
835 м²
€ 1,150,000
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
402 м²
€ 1,200,000
Эта современная роскошная вилла расположена в Альтее, в спокойном районе, в 300 метрах от п…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
260 м²
€ 1,400,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
110 м²
€ 650,000
Виллы расположены в Финестрате, в урбанизации в непосредственной близости от Бенидорма. Все…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
350 м²
€ 900,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Кальпе. Все необходимые услуги находятс…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
540 м²
€ 1,550,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
300 м²
€ 1,850,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
85 м²
€ 310,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
195 м²
€ 659,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Sierra Cortina. Этот район выделяется своими к…
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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