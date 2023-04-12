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Купить дом с видом на море в Аликанте, Испания

Xabia Javea
245
Teulada
202
Бениса
179
Almoradi
178
Дения
160
Santa Pola
76
el Campello
66
Эльче
50
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1 042 объекта найдено
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 287 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 538 м² Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в Alfaz del Pi. Alfaz d…
Дом 6 спаленв Xabia Javea, Испания
Дом 6 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат 5 ванных комнат 639 м² Количество этажей 2
€ 2,250,000
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 339 м² Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Таунхаус 2 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 83 м²
€ 205,000
Представляем двухуровневый таунхаус площадью 83 кв м с просторной террасой.На верхнем уровн…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м² Количество этажей 3
€ 580,000
Современная вилла с бассейном в пригороде городе Финестрат всего в 5 минутах езды от пляжа.В…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 372 м² Количество этажей 3
€ 2,290,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и горы в городе Финест…
Дом 7 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат 4 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Таунхаус 3 спальнив els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Дом 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 253 м² Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг.Дом п…
Дом 3 спальнив Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальнив Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Вилла 3 спальнив Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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