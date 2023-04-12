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Realting.com
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Аликанте
Дома
Купить дом с видом на горы в Аликанте, Испания
Xabia Javea
245
Teulada
202
Сан-Мигель-де-Салинас
198
Бениса
179
Almoradi
178
Дения
160
Бах-Виналопо
127
Santa Pola
76
el Campello
66
Гуардамар
55
Эльче
50
Sant Joan d Alacant
49
Виналопо-Митха
30
Mutxamel
25
San Fulgencio
20
la Nucia
13
Aspe
7
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
6
Ойя-де-Алькой
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33 объекта найдено
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Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат
5 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат
463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Дом 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
3 ванных комнат
191 м²
€ 325,000
Фантастическая вилла на продажу в районе Лос Жирасолес, просторная гостиная с камином, пять …
Дом 4 спальни
Xixona Jijona, Испания
2 ванных комнат
250 м²
€ 345,000
Продается вилла в Хихоне, Торреманзанас-роуд. Столовая, открытая кухня, кладовая, четыре спа…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 535,000
Великолепная вилла на продажу в Rebolledo, гостиная-столовая с камином, оборудованная кухня …
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат
1 355 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 245,000
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 214,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 220,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 396,000
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 115
€ 199,000
Adosado ubicado en una zona tranquila, cerca de colegio biling & uuml; e Elians, con la vist…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
90 м²
€ 137,260
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат
85 м²
€ 199,900
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 220,000
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 190,000
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
301 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
Вилла в одном из лучших районов Хавее. Очаровательный вид на горы! Мягкий климат и шикарные …
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,970,000
ОписаниеЭтот красивый Дом премиум-класса имеет прекрасный вид на Средиземное море и город Ал…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
640 м²
€ 2,850,000
ОписаниеВилла Премиум класса с панорамными видами на Средиземное море и город Альтеа располо…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
516 м²
€ 2,240,000
ОписаниеСтильный, современный и совершенный вид этой виллы в стиле Hi-Tech для тех, кто люби…
Дом 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
860 м²
€ 4,800,000
ОписаниеВ одном из прекрасных районов Альтеа, откуда открывается самый красивый панорамный в…
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
4 Количество комнат
400 м²
€ 850,000
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море и горы в Испании, Коста Бланка. В до…
Дом 6 комнат
Аликанте, Испания
6 Количество комнат
700 м²
€ 1,550,000
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море и горы в Испании, Коста Бланка. Дом нов…
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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