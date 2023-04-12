Купить дуплекс с бассейном в Аликанте, Испания

Дом 3 спальни l Alfas del Pi, Испания 4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1

€ 412,000

В продаже новая вилла в городе Полоп.Вилла с собственным участком площадью 400 кв. м., с бас…