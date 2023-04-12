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Купить дуплекс с видом на море в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
31
Торревьеха
18
Марина-Баха
11
Orihuela
7
Гуардамар
4
Алаканти
3
Аликанте
2
Altea
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 345,000
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 244,675
Роскошный дуплекс в Guardamar del Segura, Коста Бланка, Испания - AT115149 3 спальни, 3 ванн…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 238,075
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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