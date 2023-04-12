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Купить шале с видом на море в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
13
Алаканти
8
Торревьеха
6
Pilar de la Horadada
4
Марина-Альта
4
Марина-Баха
4
el Campello
3
Аликанте
3
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4 объекта найдено
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат 166 м²
€ 685,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 545,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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