Купить шале с видом на горы в Аликанте, Испания

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Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат
5 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат
463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат
1 355 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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