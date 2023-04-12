ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Бунгало
Купить бунгало с бассейном в Аликанте, Испания
Торревьеха
154
Pilar de la Horadada
53
Orihuela
43
Бах-Виналопо
38
Santa Pola
33
Сан-Мигель-де-Салинас
22
Rojales
11
Гуардамар
9
Almoradi
8
Алаканти
8
la Vila Joiosa Villajoyosa
7
l Alfas del Pi
5
Эльче
5
Кальпе
4
Марина-Альта
4
el Campello
2
Виналопо-Митха
2
Altea
1
Sant Joan d Alacant
1
Аликанте
1
Показать больше
Показать меньше
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
191 м²
Количество этажей 2
€ 362,120
Почувствуйте свободу! Насладитесь тишиной и релаксом! Великолепная температура круглый год! …
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат
106 м²
€ 365,000
Жилой комплекс, состоящий из 6 новых отдельно стоящих вилл.Создан, чтобы наслаждаться более …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
147 м²
€ 573,707
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ~ ~ Современная вилла 147 м2, 3 спальни, 3 ван…
Вилла 5 спален
Финестрат, Испания
4 ванных комнат
120 м²
€ 599,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 120 m2.Plot size: 546 m2.Solarium: 52 m2, terrace: 125 m2.New B…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
1/7 Этаж
€ 280,400
Современная квартира в городе Финестрат.Находится в красивом жилом комплексе закрытого типа.…
Вилла 4 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
€ 360,000
Дом в Редован ID D11841
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 341,000
Современные апартаменты в Guardamar del Segura, к пляжу 650 м - PM118243 3 спальни, 2 ванные…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
224 м²
€ 639,319
Вилла в 10 минутах от Бенидорма Этот жилой комплекс состоит из 28 роскошных вилл с захватыва…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
90 м²
€ 871,265
Великолепная недвижимость, полностью отремонтированная с роскошными качествами, расположенн…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
3 Этаж
€ 54,457
Предлагаем меблированные апартаменты, находятся в хорошем состоянии В собственности есть: ку…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
€ 279,950
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
149 м²
€ 285,000
Новая вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - EP7365 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты