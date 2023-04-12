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Купить квартиру с видом на море в Аликанте, Испания

Торревьеха
1135
Orihuela
478
Бенидорм
467
Алаканти
317
Марина-Альта
317
la Vila Joiosa Villajoyosa
307
Аликанте
245
Гуардамар
222
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989 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 89,900
Квартира в районе Торревьеха Асекьон, площадью 59 кв. м. Две спальни, ванная комната, иму…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 118,000
Квартира с видом на море. Calle Bencantil, 1-4º-D-la Mata. 2 спальни. 1 ванная…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 3 Этаж
€ 399,000
Продается квартира на первой линии с панорамным видом на море. Резиденция: "Панорама…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 1/5 Этаж
€ 98,000
Представляем квартиру с тремя спальнями рядом с красивым парком в городе Торревьеха. Апартам…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 3 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 8/9 Этаж
€ 389,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 6/9 Этаж
€ 289,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 9
€ 264,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 3/9 Этаж
€ 255,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 229,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 269,000
Apartments 50m from the sea in Torre de la Horadada, Costa Blanca An exclusive apartment blo…
Квартира 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 469,000
Apartments 50m from the sea in Torre de la Horadada, Costa Blanca An exclusive apartment blo…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 250,000
Apartments for sale in Finestrat, Costa Blanca The residential is made up of 9 blocks of 9 a…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 295,000
Apartments for sale in Finestrat, Costa Blanca The residential is made up of 9 blocks of 9 a…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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