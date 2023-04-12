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Купить квартиру с видом на горы в Аликанте, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
307
Аликанте
245
Гуардамар
222
Pilar de la Horadada
193
Бах-Виналопо
142
Santa Pola
104
Сан-Мигель-де-Салинас
104
Rojales
83
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22 объекта найдено
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Квартира 3 спальнив Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 121,957
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
Квартира 2 спальнив Formentera del Segura, Испания
Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 269,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 2/4 Этаж
€ 382,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 1/4 Этаж
€ 400,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 119,000
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 92,500
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 68 м²
€ 120,000
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 299,000
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 170,000
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 289,000
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
Пентхаус 2 спальнив Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 146 м²
€ 215,000
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 288,900
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 245,000
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 449,000
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 270,000
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом&nbsp;комплексе! Почему …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 54 м²
€ 132,200
Квартира в частной урбанизации, очень популярная в районе Ла Мата, две спальни и ванная комн…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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