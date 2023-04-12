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Realting.com
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Купить квартиру с видом на горы в Аликанте, Испания
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Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
112 м²
2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 121,957
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 269,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
2/4 Этаж
€ 382,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
1/4 Этаж
€ 400,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 119,000
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
120 м²
€ 92,500
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 120,000
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 299,000
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 170,000
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 289,000
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
146 м²
€ 215,000
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 288,900
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 245,000
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 449,000
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 270,000
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
54 м²
€ 132,200
Квартира в частной урбанизации, очень популярная в районе Ла Мата, две спальни и ванная комн…
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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