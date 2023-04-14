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Купить вилла с бассейном в Adeje, Испания

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10 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 850,000
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 ванных комнат 500 м²
€ 683,000
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 199 м²
€ 730,000
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 ванных комнат 135 м²
€ 895,000
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат 400 м²
€ 795,000
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 345,000
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 575,000
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 1,560,000
Красивая и роскошная вилла на Тенерифе с панорамным видом на океан и побережье Коста Адехе в…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 192 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
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