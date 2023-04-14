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Купить вилла с видом на море в Adeje, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Вилла 6 спаленв Adeje, Испания
Вилла 6 спален
Adeje, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 382 м²
€ 995,000
Продается вилла в районе Кайяо Сальвахе с частным бассейном с подогревом и уютным садом, ест…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 192 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
Виллав Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
4 м²
€ 1,295,000
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
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