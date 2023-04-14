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Купить таунхаус с бассейном в Adeje, Испания

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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Таунхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
Таунхаус 4 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Таунхаус 3 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 365,000
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
Таунхаус 2 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 150 м²
€ 299,000
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
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