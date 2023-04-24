Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Adeje
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Adeje, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат 129 м²
€ 353,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 1,169,646
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 8,300,000
ELIE SAAB VILLAS MARBELLA - это уникальная коллекция из пяти эксклюзивных роскошных вилл в п…
Вилла 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 195 м²
€ 904,436
РОСКОШНЫЕ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В 2 МИНУТАХ ДО ПЛЯЖА АГУАМАРИНА В 2 минутах ходьбы от пляж…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 91 м² 1 Этаж
€ 129,106
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 137,000
Фантастический двухэтажный двухквартирный дом с террасой на крыше, с которой открывается вид…
Таунхаус 2 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 211,889
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 264,000
Квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из 60 квартир с 2, 3 и 4 спальнями, с гаражом и …
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 137,117
Мы предлагаем вам эту замечательную квартиру в Плайя-дель-Кура, в 500 м от пляжа, с гаражом,…
Дом 3 спальни в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м² Количество этажей 2
€ 1,095,000
Эксклюзивная вилла с видом на море в Финестрате.Жилая площадь виллы 148 кв. м., площадь учас…
Квартира 3 спальни в Испания, Испания
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
294 м²
€ 656,188
Отличная квартира с захватывающим видом на море в резиденции с круглосуточной охраной
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 529,998
Красивая вилла в живописном месте с завораживающими пейзажами на побережье и горы.Собственно…
Realting.com
Перейти