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Купить квартира-студия в Adeje, Испания

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6 объектов найдено
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
Студия 1 спальняв Adeje, Испания
Студия 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 125,000
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 32 м²
€ 159,000
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 95,000
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 35 м²
€ 132,500
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
Студия 1 ваннаяв Miraverde, Испания
Студия 1 ванная
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 134,000
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
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