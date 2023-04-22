ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Канарские острова
Санта-Крус-де-Тенерифе
Adeje
Жильё с видом на горы в Adeje, Испания
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
€ 205,000
Продается бунгало на нижнем этаже, с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, закрытая урбанизация…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 134,319
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
136 м²
€ 249,000
Дуплекс расположен в районе Ринкон-де-Лойкс, его распределение выглядит следующим образом: н…
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
58 м²
€ 174,160
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИУЭЛА КОСТА~ ~ Закрытая урбанизация из 40 квартир с 2 и 3 спальнями…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
5 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 788,406
Предлагаем проект прекрасной современной виллы для полноценной и комфортной жизни большой се…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
482 м²
€ 1,690,000
Только построенная!!!! Совершенно особенная, единственная в своем роде вилла, расположенная …
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 88,379
Просторная квартира с 3 спальнями, ванной и туалетом рядом с пляжем Асекьон. Квартира в р…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
116 м²
€ 466,960
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
Дуплекс 3 спальни
Санта-Пола, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 180,000
Современный новый дуплекс в Санта-Поле, Испания - GMA119012 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
Дом 9 спален
l Alfas del Pi, Испания
10 Количество комнат
950 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Просторная вилла в средиземноморском стиле на первой линии моря и выходом на пляж Sa Conca. …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
450 м²
€ 1,700,000
Эта привлекательная современная вилла рядом с пляжем (400 м) в Кальпе предлагает прекрасны…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты