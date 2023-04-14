Купить дом с бассейном в Adeje, Испания

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25 объектов найдено
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Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 260,000
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 850,000
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах пешком от океана и 10 мину…
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 ванных комнат
500 м²
€ 683,000
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
199 м²
€ 730,000
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje. Дом состоит из г…
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 ванных комнат
135 м²
€ 895,000
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат
400 м²
€ 795,000
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
Дуплекс 2 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 440,000
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 138,000
Продается апартамент-дуплекс в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto. 1 спальня…
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 365,000
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
40 м²
€ 220,000
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo, в самом центре Playa de Las Americas. …
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 440,000
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
Таунхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
150 м²
€ 299,000
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal. На первом этаже располож…
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 345,000
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 575,000
Продается новая современная вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,560,000
Красивая и роскошная вилла на Тенерифе с панорамным видом на океан и побережье Коста Адехе в…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
192 м²
Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
€ 700,000
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
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