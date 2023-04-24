Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Adeje
  6. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Adeje, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Бунгало 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 139,144
Продаётся бунгало в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 83.00 м2, состоит из 4 к…
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 625 м² Количество этажей 3
€ 1,770,698
Красивая вилла в элитной урбанизации Алтея Хиллс с потрясающим видом на залив! Престижный ра…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 261 м²
€ 415,000
Эта недвижимость в эксклюзивной урбанизации, состоящей всего из десяти домов, идеально подхо…
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 102,260
Отличная квартира на первом этаже, расположенная всего в нескольких метрах от пляжа Вильяхой…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
€ 293,196
Дом в Мучамель ID D12425
Вилла 5 спален в Orihuela, Испания
Вилла 5 спален
Orihuela, Испания
4 ванных комнат 256 м²
€ 922,028
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В КАМПОАМОРЕ~ ~ Впечатляющая новая вилла в одном из лучших районов D…
Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
683 м²
€ 1,265,821
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 390 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 390 00…
Вилла 5 спален в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 530 м²
€ 1,362,852
Замечательная вилла в чудесном районе Кабо де Лас Уэртас.Первый уровень имеет большой салон …
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 186,000
Квартиры расположены в Вилламартине, в закрытом жилом комплексе и в шаговой доступности от в…
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 215,000
Просторный&nbsp;полностью меблированный двухэтажный таунхаус с 3 спальнями и двумя ванны…
Вилла 3 спальни в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 199,660
Отдельный дом в Bigastro. Роскошные виллы в Бигастро, с частным бассейном, садом и парковкой…
Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 147,000
Представляем новые апартаменты от застройщика в городе Эльче. Эльче – один из древнейших гор…
Realting.com
Перейти