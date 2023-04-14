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Испания
Канарские острова
Санта-Крус-де-Тенерифе
Adeje
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Adeje, Испания
Квартира
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71 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 210,000
Апартаменты расположены на первой линии в жилого комплекса "Costa Caleta", который включает …
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
35 м²
€ 126,000
Полностью реформированный и меблированный апартамент типа студия, в туристической зоне "Co…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 159,000
Апартамент с одной спальней, в зоне Лас Америкас,в комплексе Лос Агавес в 10 минутах ходьбы …
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 127,000
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой и большим салоном, полностью меблированный, в х…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 370,000
Двухспальный апартамент, с двумя ванными комнатами, изолированной кухней, паркингом, постиро…
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат
91 м²
€ 185,000
В продаже трёхэтажный дом, который располагается в комплексе Marina Palace, в Playa Paraiso.…
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
36 м²
€ 120,000
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 240,000
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой, террасой и соляриумом в комплексе Bahia Fañabe…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
75 м²
€ 115,000
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Laguna Park II, Costa Adeje. На терр…
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 330,000
Продается апартамент с видом на океан. Апартамент находится в резиденции Brisas del Mar, рай…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 249,000
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 138,000
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Windor Park, San Eugenio Alto. На территории а…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 315,000
В продаже апартамент, который находится в комплексе Benimar, Del Duque. Апартамент состои…
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 600,000
В продаже апартамент с тремя спальнями, который находится в комплексе “Terrazas del Duque II…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 287,000
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат
76 м²
€ 215,000
Таунхаус находится в комплексе «El Jable», Callao Salvaje. В таунхаусе с 2 спальнями, ванной…
Студия 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат
40 м²
€ 125,000
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
Пентхаус 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 315,000
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
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