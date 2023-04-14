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Купить квартиру с видом на море в Adeje, Испания

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
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