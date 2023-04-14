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Купить квартиру в Adeje, Испания

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100 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 4/4 Этаж
€ 299,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 285,000
Продается апартамент с 3 спальнями на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje, в пр…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 210,000
Апартаменты расположены на первой линии в жилого комплекса "Costa Caleta", который включает …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 35 м²
€ 126,000
  Полностью реформированный и меблированный апартамент типа студия, в туристической зоне "Co…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 138,500
В продаже апартамент на третьем этаже в Adeje, в шаговой доступности от центральной площади.…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 270,000
Просторный двуспальный апартамент в комплексе Paraiso 2, в Playa Paraiso. В продаже полность…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
54 м²
€ 140,000
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 159,000
Апартамент с одной спальней, в зоне Лас Америкас,в комплексе Лос Агавес в 10 минутах ходьбы …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 127,000
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой и большим салоном, полностью меблированный, в х…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 370,000
Двухспальный апартамент, с двумя ванными комнатами, изолированной кухней, паркингом, постиро…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат 91 м²
€ 185,000
В продаже трёхэтажный дом, который располагается в комплексе Marina Palace, в Playa Paraiso.…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 52 м²
€ 240,000
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой, террасой и соляриумом в комплексе Bahia Fañabe…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 169,000
Апартамент располагается в зоне Los Olivos, Adeje. Состоит: 3 спальни, гостиная, кухня, в…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 115,000
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Laguna Park II, Costa Adeje. На терр…
Квартира 3 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 330,000
Продается апартамент с видом на океан. Апартамент находится в резиденции Brisas del Mar, рай…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 249,000
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
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