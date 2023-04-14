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Купить недвижимость в Adeje, Испания

141 объект найдено
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м² 1/2 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 4/4 Этаж
€ 299,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 2,370,000
Cовременная вилла 5 спален в минималистском стиле расположена в жилом районе Роке-дель-Конде…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 1,890,000
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 515 м²
€ 2,300,000
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальнив Miraverde, Испания
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 285,000
Продается апартамент с 3 спальнями на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje, в пр…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 240 м²
€ 546,000
Мы предлагаем эту прекрасную недвижимость с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами в E…
Дуплекс 2 спальнив Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 260,000
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 138,500
В продаже апартамент на третьем этаже в Adeje, в шаговой доступности от центральной площади.…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 210,000
Апартаменты расположены на первой линии в жилого комплекса "Costa Caleta", который включает …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 35 м²
€ 126,000
  Полностью реформированный и меблированный апартамент типа студия, в туристической зоне "Co…
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