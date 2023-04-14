Купить недвижимость в Adeje, Испания

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Испания
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Санта-Крус-де-Тенерифе
Adeje
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141 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
284 м²
1/2 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
4/4 Этаж
€ 299,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,370,000
Cовременная вилла 5 спален в минималистском стиле расположена в жилом районе Роке-дель-Конде…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 1,890,000
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
515 м²
€ 2,300,000
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 285,000
Продается апартамент с 3 спальнями на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje, в пр…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 546,000
Мы предлагаем эту прекрасную недвижимость с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами в E…
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 260,000
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 138,500
В продаже апартамент на третьем этаже в Adeje, в шаговой доступности от центральной площади.…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 210,000
Апартаменты расположены на первой линии в жилого комплекса "Costa Caleta", который включает …
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
35 м²
€ 126,000
Полностью реформированный и меблированный апартамент типа студия, в туристической зоне "Co…
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