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Дома с бассейном в А-Корунья, Испания

Fene
7
1 объект найдено
Дом 7 спален в Fene, Испания
Дом 7 спален
Fene, Испания
1 097 м²
€ 2,700,000
Великолепный дом находится в прибрежном городе Розес в Испании. Общая жилая площадь постройк…

Параметры недвижимости в А-Корунья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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