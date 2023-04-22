Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Галисия

Жильё в А-Корунья, Испания

Fene
7
7 объектов найдено
Дом 16 спален в Fene, Испания
Дом 16 спален
Fene, Испания
3 583 м²
€ 5,900,000
Потрясающий дом с частным виноградником располагается в городе Розес. Особняк был построен в…
Дом 7 спален в Fene, Испания
Дом 7 спален
Fene, Испания
1 097 м²
€ 2,700,000
Великолепный дом находится в прибрежном городе Розес в Испании. Общая жилая площадь постройк…
Дом 3 спальни в Fene, Испания
Дом 3 спальни
Fene, Испания
189 м²
€ 550,000
Элегантный дом с бассейном и великолепными видами из окон располагается в 5 минутах от попул…
Вилла 6 спален в Fene, Испания
Вилла 6 спален
Fene, Испания
608 м²
€ 2,950,000
Роскошная вилла, построенная из натурального камня, находится неподалеку от города Розес. Ви…
Вилла 6 спален в Fene, Испания
Вилла 6 спален
Fene, Испания
388 м²
€ 1,900,000
Потрясающая вилла расположена на возвышении в пригороде курорта Росес в Коста Браве, Испания…
Вилла 6 спален в Fene, Испания
Вилла 6 спален
Fene, Испания
400 м²
€ 950,000
Элегантная вилла расположена на курорте Розес, на Коста Брава, Испания. На двухэтажной вилле…
Вилла 3 спальни в Fene, Испания
Вилла 3 спальни
Fene, Испания
423 м²
€ 485,000
Очаровательная вилла находится в престижной урбанизации в Испании. В доме есть все необходим…

Параметры недвижимости в А-Корунья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти